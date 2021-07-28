Курс на централизацию. К 2025 году к пяти городам могут присоединить прилегающие к ним края
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К Даугавпилсу, Елгаве, Лиепае, Резекне и Вентспилсу к 2025 году могут присоединить края, прилегающие к этим городам государственного значения. Так Министерство окружающей среды и регионального развития видит исполнение приговора Конституционного суда.

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Таким образом к Даугавпилсу может быть присоединен Аугшдаугавский край, к Елгаве — Елгавский, к Лиепае — Южно-Курземский, к Резекне — Резекненский, к Вентспилсу — Вентспилсский.

Это следует из презентации Министерства окружающей среды и регионального развития, представленной на заседании Комиссии Сейма по административно-территориальной реформе.

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LETA

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LETA
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