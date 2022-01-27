Курсы по вакцинации от Covid-19 прошли 46 фармацевтов

На данный момент теоретическое обучение и практический курс по вакцинации от Covid-19, прошли 46 фармацевтов из чуть более десяти аптек, сообщила президент Латвийского общества фармацевтов Даце Кикуте. Курсы предоставляет Рижский Университет им. Паула Страдиня.

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Участие в обучении добровольное. Планируется, что услуга станет доступна в аптеках постепенно. По словам Кикуте, для того, чтобы аптека могла предлагать данную услугу фармацевт обязан пройти обучение. Кроме того, он должен будет действовать согласно определенным требованиям, а само помещение должно отвечать требованиям Кабинета министров.

Как ранее сообщалось, 14 декабря правительство приняло решение, что в целях содействия еще большему охвату вакцинаций, получить прививку от Covid-19 можно будет в аптеке.