Кузя и Мурис переехали из Рижской думы на новое место

Живущие в Рижской думе коты Кузя и Мурис переехали в бюро депутата Европарламента Нила Ушакова на улице Стабу, сообщила агентству LETA представитель "Согласия" и бывшая вице-мэр Риги Анна Владова.

В 2011 году Нил Ушаков взял двух котят из приюта и поселил их в Рижской думе. Их имена должны были символизировать избирателей — Мурис латышских, Кузя русских. Пока Ушаков находился в Риге у власти, коты жили в бюро мэра. Однако когда мэром стал Олег Буров ("Честь служить Риге"), у которого аллергия на котов, животных переместили в помещения фракции "Согласия" в том же здании.

Сейчас, после роспуска думы, депутаты "Согласия" покидают здание, и котов в нем оставить нельзя — о них будет некому заботиться. Поэтому они переезжают в бюро Ушакова.

По словам Анны Владовой, и бывший мэр, и все "Согласие" всегда заботились о котах и так будет продолжаться и дальше. Возможно, после выборов коты вернутся в думу и снова будут жить в помещениях "Согласия".