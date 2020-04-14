Кварплату не увеличат: для закупки дезинфекторов Rīgas namu pārvaldnieks урежет административные расходы

Муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) закупит дополнительные средства для дезинфекции. Для этого будут уменьшены административные расходы, сообщает пресс-служба RNP.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Закупленного в марте концентрата, который в разведенном виде используется для дезинфекции подъездов в многоквартирных домах, хватит еще на три неделю. Следующей партии, которую планируется закупить, хватит на 6–8 недель.

Как объяснил председатель правления RNP Эрнест Саулитис, раньше деньги на закупку дезинфекторов и оплату сверхурочных тем, кто проводит дезинфекцию, были включены в плату за услуги RNP, но больше так делаться не будет. "Понимая, что в результате ограничительных мероприятий из-за распространения вируса многие клиенты лишились регулярных доходов, а плата за обслуживания высчитывается опираясь на правила Кабинета министров, сейчас ее изменить невозможно, поэтому для закупки дезинфицирующих средств RNP сократит административные расходы".

Как уже сообщалось, дворники и уборщики RNP помимо обычных средств для уборки используют дезинфицирующие. Особое внимание уделяется поверхностям и предметам, к которым чаще всего прикасаются люди — ручкам дверей, перилам, почтовым ящикам.