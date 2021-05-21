Квартира в "несуществующем доме" выставлена на аукцион: жильцы могут остаться без жилья

Многоквартирный дом в Плявниеках не должен был существовать: земля под домом находится на санитарно-защитной зоне железной дороги, где вообще не могут существовать жилые дома. Жильцы, честно купившие в нем квартиру в 2018 году, с удивлением обнаружили, что она выставлена на аукцион. И они ничего не могут сделать, потому что Земельная книга отказала им в регистрации собственности, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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"В этом году 5 мая я приезжаю домой — и ко мне идет мужчина. И говорит: "Извините, вы тут живете?" На что я отвечаю: "Да". Он говорит, что тут на аукционе продается квартира. И он бы хотел поговорить с жильцами, как вообще тут, как дом и все остальное. Я его спрашиваю: "Какая квартира?" И он говорит, что моя, которую я купила в 2018 году", — рассказала программе "Личное дело" LTV7 Элина, хозяйка выставленной на аукцион квартиры в доме на Ренцену,38.

В 2018 году она, как и десятки других людей, купила квартиру в Риге, на ул. Ренцену. Продавал недвижимость Леонид Силионов, член правления компании Invest PR. Закрепить свои права на имущество в Земельной книге у жильцов не получилось. Во-первых, земля под домом находится на санитарно-защитной зоне железной дороги. Во-вторых, она находится в аренде у Latvijas dzelzceļš, которое не давало разрешение на использование участка. Владелец земли — государство в лице Министерства сообщения — также не давало такого разрешения.

Жильцы обратились в полицию, и был начат уголовный процесс. Все это время они продолжали платить коммунальные платежи, живя "на птичьих правах".

Долги перед Latvijas dzelzceļš у Леонида Силионова появились еще до того, как он начал продавать квартиры в доме на ул. Ренцену — за аренду земли и электричество. В общей сложности накопилось больше 4 тысяч евро. Чтобы вернуть деньги, предприятие Latvijas dzelzceļš подало иск в суд на фирму Invest PR, и судебный исполнитель выставил на аукцион квартиру, которая отделена от общей собственности и все еще числится на балансе предприятия — квартиру Элины.

Судебный исполнитель Янис Степанов, который пытается продать квартиру Элины, не видит в ситуации ничего противозаконного: он уверен, препятствий для проведения аукциона нет. Аукцион продлится до 4 июня. Если судья Земельной книги утвердит результаты торгов, недвижимость будет записана на нового владельца.