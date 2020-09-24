Квартиры будут сдавать по новым правилам: Сейм во втором чтении принял закон

В четверг, 24 сентября, Сейм во втором чтении одобрил проект закона "О найме жилых помещений", который, по замыслу авторов, призван "улучшить условия процесса сдачи в наем, дополнительно защитив владельцев собственности от недобросовестных нанимателей". Предполагается, что в результате выгодным строить доходные дома.

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Одним из главных изменений станет полный переход на систему договоров с прописанным сроком действия. Всем, кто заключил договоры до 1 января 2021 года, нужно будет их перезаключить. Затем владелец должен будет зарегистрировать сделку в Земельной книге. Впоследствии это даст и ему, и клиенту гарантии быстрого и более удобного выяснения спорных вопросов и ситуаций, когда одна из сторон не выполняет условия договора.

Сейчас владельцы квартиры или дома сталкиваются с высоким риском того, что жилец не расплатится по коммунальным счетам или не выплатит аренду. При этом все подобные споры приходится решать через суд, что является сложным, дорогим и долгим процессом, затягивающимся иногда на годы.

Регистрация позволит искоренить практику фиктивных договоров найма, а также защитит добропорядочных нанимателей в случае смены владельцев недвижимости. Договор найма, закрепленный в Земельной книге, будут переходить "по наследству" новому владельцу.

Владелец недвижимости сможет увеличить арендную плату лишь в случаях, если в договоре заранее будут указаны принципы и порядок такого подорожания, например, когда повышение арендной ставки связано с инфляцией (средний годовой показатель), планируемыми расходами и т.д.

"По этой причине в Латвии не строят жилые дома для сдачи жилья в наем. А те квартиры, которые сдают, предлагаются за несоответствующе высокую цену, зачастую даже не заключая договор в письменном виде", — говорится в комментарии Новой консервативной партии.

Так как новый порядок перезаключения договоров относится и к жильцам денационализированных домов, в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении, представители правящей коалиции подтвердили, что при этом в проекте госбюджета на 2021 год зарезервированы 3,5 миллиона евро на выплату компенсаций этой группе населения. Об этом Delfi сообщила представитель "Согласия" Регина Лочмеле.

Отметим, что для окончательного принятия закона он еще должен быть одобрен Сеймом в третьем чтении.