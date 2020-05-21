Лагеря, тренировки, концерты: в Латвии вводятся новые послабления режима ЧС

В четверг, 21 мая, правительство Латвии решило снять отдельные ограничения, введенные на время чрезвычайной ситуации. Тем не менее по-прежнему придется соблюдать определенные рекомендации эпидемиологов.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

За оставшуюся неделю Министерство образования и Министерство культуры еще должна разработать детальные правила, но уже сейчас известно, что с 1 июня будут разрешены тренировки, в том числе командные, государственные экзамены, организация летних лагерей, репетиции и концерты любительских объединений.

В частности, с 1 июня будет разрешено проводить профессиональные тренировки, если спортсмены входят либо в сборную Латвии, либо в команду олимпийской или паралимпиской сборной, а также тренировки спортсменов высших лиг, которые выполняют свои обязанности спортсмена по трудовому договору. Исключение — виды спорта, связанные с борьбой.

К таким тренировкам не относятся ограничения по соблюдению дистанции в два метра.

С 1 июня возобновятся очные государственные проверки, в том числе профессиональные квалификационные экзамены, а также вступительные экзамены в общеобразовательные, средние и профессиональные школы. Очные экзамены в вузах разрешаются лишь при условии, что их нельзя провести удаленно.

Разрешено очное обучение по программам образования на протяжении всей жизни, профессионального развития и неформального образования для взрослых, образования по интересам.

С 1 июня будет также разрешена организация детских и молодежных лагерей, в том числе спортивных. Причем, речь идет как о дневных, так и о круглосуточных лагерях.

С 1 июня разрешаются репетиции и концерты любительских объединений, но при соблюдении всех ограничений.