Lampa приглашает назначать места для совместного просмотра фестиваля

В этом году фестиваль общения Lampa пройдет со 2 по 5 сентября в непривычном формате — все мероприятия можно будет смотреть в прямом эфире из любой точки Латвии и мира, а также посетить фестивальные студии в Риге, Цесисе и Резекне или ближайшие места совместного просмотра, которые Lampa приглашает организовать всем желающим.

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Место совместного просмотра — это место в любой точке Латвии и мира, где ценится общение. Им может стать библиотека, Дом культуры, туристический центр, двор многоэтажного дома, сад при частном доме или кафе — любое место, где можно собраться, вместе посмотреть прямой эфир фестиваля и подискутировать.

Единственное условие — места совместного просмотра должны быть открыты и бесплатно доступны каждому, с учетом установленных на момент проведения фестиваля ограничений на собрания. Конечно, необходимо и техническое обеспечение: чтобы совместный просмотр фестиваля удался, не обойтись без компьютера, экрана, звукового оборудования и подключения к интернету. О таком месте совместного просмотра можно заявить вплоть до начала фестиваля, связавшись с Илзе — ilze.samite@fondsdots.lv.

"Фестиваль общения Lampa — это не только сотни интересных мероприятий, но и разговоры лицом к лицу и совместное времяпрепровождение, поэтому в этом году мы постараемся, насколько это будет возможно, сохранить дух фестиваля совместными усилиями. Мы приглашаем всех, кому близки идеи и ценности фестиваля, организовать свое место совместного просмотра, таким образом, став его неотъемлемой частью. Мир меняется с неимоверной скоростью, общение — это ключ к его пониманию", — призывает директор фестиваля Иева Морица.

В конце августа на сайте фестиваля появится карта, на которой будут отмечены все официальные места просмотра Lampa: каждый сможет выбрать ближайшее и наиболее подходящее для того, чтобы вместе получить удовольствие от фестиваля. Хозяева мест совместного просмотра смогут там найти информацию о необходимом техническом оборудовании и правилах безопасности в связи с Covid-19, чтобы участие в фестивале стало не только радостным, но и безопасным.

Несмотря на то что главным "местом" проведения Lampa будет сайт фестиваля, где как в прямом эфире, так и позже в архиве будут доступны все мероприятия этого года, часть мероприятий можно будет посетить! Будут открыты студии в Цесисе, Риге и Резекне, а также часть организаторов мероприятий откроет свои офисы, дворы и другие места проведения. Но нужно учитывать, что количество мест будет ограниченным. Мероприятия можно посетить, соблюдая дистанцию и в порядке живой очереди. Информация о возможностях посещения будет опубликована на сайте фестиваля рядом с описанием каждого мероприятия.

Команда фестиваля состоит из Фонда открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, самоуправления Цесисского края, представительства British Council в Латвии, агентства по управлению коммуникацией Deep White и рекламного агентства Armadillo. Проведение фестиваля также поддерживают Государственный фонд культурного капитала, Фонды открытого общества, Европейский культурный фонд, Latvijas Valsts meži, а также компании Latvijas Finieris, Enefit и DPD Latvija.

Дополнительная информация: тел.: 28252237, эл. почта: irina.kuznecova@fondsdots.lv