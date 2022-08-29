Ланге: участникам процесса сноса памятника в Пардаугаве временно не стоит ездить на восток

Каждому, кто участвовал в демонтаже памятника в Пардаугаве, нужно понимать, что ездить на восток какое-то время неразумно, в интервью передаче 900 sekundes телеканала TV3 заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге.

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Соответственно никто не планирует ехать в Россию или Беларусь.

Ланге не сказал, обеспечена ли для участников процесса дополнительная защита, отметив лишь, что участники находятся в тесном контакте со службами госбезопасности.

По словам Ланге, строитель продолжает работать над демонтажем технического помещения (подвала), на что потребуется примерно неделя. Также работы ведутся у бассейна и над демонтажем упавшего обелиска. На данный момент на строительной площадке может находиться больше строительной техники и специалистов.

С сегодняшнего дня, согласно протоколу безопасности, снимается часть ограничений для пешеходов, а именно разрешается движение по улице Бариню и бульвару Узварас. Это, впрочем, не означает, что полиция перестанет вести мониторинг ситуации. Остановка и стоянка автомобилей на этой месте до сих пор запрещена.

Ланге также отметил, что издано распоряжение об обеспечении патруля Госполиции на территории объекта вплоть до окончания демонтажных работ.