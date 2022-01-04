В 2022 году титул "Животного года" присвоен ласке обыкновенной, которую часто путают с горностаем, сообщает Латвийский Национальный музей природы. Этот зверь является одним из трех самых распространенных в Латвии млекопитающих.

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Ласка может достигать 20 сантиметров в длину и весить 100 граммов. Животное можно охарактеризовать как гибкого и ловкого охотника с острыми зубами. Примечательно, что зимой ласка меняет свой окрас с бурого на белый.

Ласки активны круглый год. В основном они охотятся на мелких грызунов и насекомоядных, ласка может следовать за своей добычей прямо в подземную нору. Охотится ласка, спрятавшись в растительности, а зимой — в снегу. Жертвой ласки может быть животное в три-четыре раза больше хищника. Обычно ласка убивает свою жертву укусом в затылок.

Чаще встречается в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на побережьях рек, а также в населенных пунктах. У ласки нет постоянного укрытия: обычно для отдыха она использует мышиные норы, промежутки между корнями деревьев.

Ближайшим родственником ласки является горностай. В отличие от ласки у горностая кончик хвоста остается темным даже зимой.

С 19 января на ласку можно будет увидеть на стенде "Животное года" в Национальном музее природы, а также в рамках новой экспозиции "Млекопитающие Латвии", которая откроется весной.

Тем временем, титул "Птица года" в этом году достался черному стрижу, сообщает Латвийское орнитологическое общество. Впервые это звание досталось птице, которая в основном обитает в населенных пунктах — городах и деревнях.

Стрижей легко заметить, поскольку часто они держатся стаями и в полете громко кричат. Стриж по своему внешнему виду напоминает ласточку или воронка, однако стриж больше этих пернатых и у него темный живот, а у ласточки и воронка — белый. Также у стрижа крылья более длинные и серповидные.

Большую часть жизни стриж проводит в полете — он может и питаться, и собирать материал для гнезда, и спариваться, и спать во время полета. Гнездиться стрижи начинают в возрасте четырех лет, пары создаются на всю жизнь. Стриж может прожить более 20 лет, но данные свидетельствуют о том, что средняя продолжительность жизни этой птицы гораздо короче. Чаще всего они гнездятся в зазорах домов, могут иногда использовать клетки и дупла деревьев.

Стриж — перелетная птица, которая для зимовки выбирает Африку к югу от экватора. В Латвии стрижа можно встретить с середины мая до середины сентября.

Как сообщает Латвийское орнитологическое общество, с 2005 года в Латвии увеличилось количество стрижей, в нашей стране этот вид не находится под риском исчезновения. Между тем в Европе популяция стрижей сокращается и птица была внесена в красный список.

В свою очередь, "Растением года" в 2022 году стала купальница европейская — постоянный обитатель латвийских цветущих лугов.

Благодаря своим желтым и круглым цветам растение получило множество образных народных названий таких, как масляный шар, бычий лоб и цыплячья пуговка. В свою очередь, научное название купальницы происходит от латинского слова trulleus, которое переводится как "круглая посуда" или "чаша". В старину этому цветку приписывали магические свойства — его использовали для отпугивания злых духов. Согласно скандинавским легендам, купальница из-за своей красоты очень полюбилась лесным троллям.

Купальница европейская — многолетнее растение среднего размера из семейства лютиков с желтыми шаровидными цветками. Встречается на влажных лугах, опушках, иногда на известняковых почвах лесов. Цветет в мае и конце июня. Растение является слегка ядовитым.

В Латвии этот вид встречается довольно часто, но неравномерно. Наблюдения показывают, что купальница становится все менее распространенной по мере ухудшения состояния естественных лугов.