Ласма Иваска. Чистый воздух в Риге — это война автомобилям или есть варианты?

В первую очередь это несет угрозу социально уязвимым социальным группам, которые чаще живут вблизи от интенсивного транспортного сообщения.

По всем показателям до статуса зеленого и чистого города Риге еще далеко. Начало переговоров о введении зон с низким уровнем выбросов и инструментов улучшения качества воздуха — оправданно и своевременно.

Миф N2: Зоны с низким уровнем выбросов - проблемы для автомобилей

В Европе уже введено более 250 зон с низким уровнем выбросов. Большинство ограничений распространяется на пассажирские автобусы и грузовики и не предусматривает какого-либо контроля над использованием частных автомобилей. В зонах, которые затрагивают и легковой транспорт, ограничения на въезд устанавливаются в первую очередь для дизельных автомобилей возрастом старше 10 лет, а также для бензиновых автомобилей старше 15 или даже 20 лет.

И все же надо признать, что лучшие результаты достигаются в зонах со строгими ограничениями на использование авто. К тому же введение зоны с низким уровнем выбросов в Риге важно учитывать реальность латвийского автопарка — средний возраст наших автомобилей составляет около 14 лет, а 67% автомобилей оснащены дизельным двигателем. Соответственно, введение таких зон должно быть пропорциональным и постепенным, для начала сделав акцент на "крупных загрязнителях" — старых грузовиках и автобусах — и отслеживая влияние этих мер на общую ситуацию.

Миф N3: Зоны с низким уровнем выбросов — это сплошные ограничения

Улучшить качество воздуха и создать приятную и чистую городскую среду можно не только за счет снижения выгодность владения частными автомобилями. В этом процессе важны постоянные инвестиции в развитие экологически чистой и удобной для пассажиров сети общественного транспорта. Введение зоны с низким уровнем выбросов будет успешно лишь тогда, если оно идет рука об руку с позитивным опытом пользователей общественного транспорта Риги и ее окрестностей — надо организовать единую билетную систему, частоту рейсов, грамотные маршруты, а также развивать возможности микромобильности на остановках. Это может быть сделано лишь с помощью изучения сегодняшнего опыта населения, а также разработки и тестирования потенциальных решений с позиции пассажиров.

Важно, чтобы все решения были основаны на реальных данных. Например, хоть бесплатный общественный транспорт и кажется очевидным решением, чтобы поощрить его использования горожанами, это не сократило использование личных автомобилей в Таллинне и других городах Эстонии. Также необходимо также сделать акцент на инвестициях в инфраструктуру микромобильности. Хотя велосипедные дорожки в Риге стали поляризующей темой, опыт лондонского транспорта показывает, что каждый евро, вложенный в пешеходную и велосипедную инфраструктуру, приносит городу доход в размере 5,5 евро за счет сокращения косвенных затрат и различных социальных льгот, сокращение количества ДТП, улучшение здоровья граждан и др.

Миф N4: Может, где-то это и работает, но не в Латвии — мы не готовы

В Латвии у нас уже есть опыт решения, подходящего для зон с низким уровнем выбросов, — плата за въезд в Юрмалу взимается с 1996 года. Мы привыкли использовать объездную дорогу, а не ехать по городу, если до конечного пункта можно добраться быстрее. Таким образом, интегрированная инфраструктура объездной дороги и общественного транспорта, а также зоны с низким уровнем выбросов — путь к органичному и комфортному изменению привычек населения. Поскольку возраст латвийского автопарка и преобладание крупных дизельных двигателей невозможно изменить за пару лет, надо активно рассматривать новые решения и технологии, которые другим образом способствуют мобильности с низким уровнем выбросов в городе. Приглашаю всех желающих и авторов предложений принять участие в Хакатоне городской мобильности, который пройдет 15-17 апреля онлайн.

31 марта Янис Мейранс, Кристине Венере, Сергей Губин и Виестурс Целминьш провели беседу о зонах с низким уровнем выбросов в Риге. Посмотреть запись разговора можно в Facebook.