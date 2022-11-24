Латгале: самое дорогое отопление сейчас в Резекне и Даугавпилсе, а самое дешевое — в Прейли

В Латгале самые большие счета за отопление были в Даугавпилсе и Резекне, где в октябре жители заплатили за тепло в двухкомнатной квартире около 100 евро, включая государственную компенсацию. В свою очередь, самые маленькие счета были в муниципалитетах, где для отопления используется больше щепы, гранул или дров. В Прейли топливо готовят самостоятельно, поэтому тариф на теплоснабжение остался на уровне прошлого года. Об этом пишет LSM.lv.

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В Резекне окончательный тариф на теплоснабжение в настоящее время составляет 216,69 евро за мегаватт-час (евро/MWh). С 1 января она будет немного ниже — 151,90 евро/MWh. В свою очередь, в Даугавпилсе один мегаватт-час тепла стоит 175,59 евро, и в этом отопительном сезоне он не изменится.

Так, самое дорогое отопление в Латгале сейчас в Резекне, а после 1 января первенство по дороговизне займет Даугавпилс.

Как выяснили журналисты LSM, уже в октябре счета жителей этих городов составляли в среднем 100 евро с учетом государственной компенсации. Жительница Резекне Скайдрите, которая проживает в двухкомнатной квартире, рассказала, что ее счет за отопление в октябре составил более 95 евро, но особо тепло не было. Между тем, Денис из Даугавпилса только что заплатил за аналогичную квартиру более 100 евро.

Компания Rēzeknes siltumtīkli пояснила, что цена на древесину по сравнению с прошлым годом выросла почти в три раза. Поэтому цена производства одного мегаватт-часа колеблется от 35 до 50 евро (в зависимости от лесозаготовителя, который включает в эту цену затраты на разработку); цена газа в настоящее время составляет около 140 евро/MWh, а цена дизельного топлива — 130 евро/MWh.

"Ситуация два года назад была совершенно иной, потому что цена одного мегаватт-часа газа с учетом квоты была почти такой же, как цена дров, а дизельное топливо было несравненно дороже. дрова стоили около 15-20 евро/МВтч, цена на газ 20-30 евро/МВтч, а на дизель около 100 евро/MWh", — признали представители Rēzeknes siltumtīkli.

Природный газ по-прежнему широко используется для отопления в Латгале. Реже, в основном в деревнях или отдельно для одного или нескольких домов, для отопления используются дрова. Три муниципалитета используют уголь, но планируется заменить его на гранулы. Дизельное топливо используется в семи самоуправлениях.

В настоящее время котельные Резекне отапливаются природным газом, дизельным топливом, щепой и гранулами из щепы. Щепа и гранулы используются для отопления с 2019 года. Раньше для этих целей использовали только природный газ и мазут.

"Сегодня цена на гранулы выросла почти до дизтоплива ~120 евро/MWh, но это связано с ажиотажем последнего полугодия и высоким спросом на древесину, когда рынок был в дефиците, а цена росла. Удорожание гранул также связано с увеличением цены ресурса, необходимого в процессе производства (электроэнергия и теплоэнергия). Все довольно просто — производить его стало дороже. На данный момент, когда рынок начинает стабилизироваться, цена на гранулы также должна снизиться, что и происходит сейчас", — подчеркнули в Rēzeknes siltumtīkli.

Как стало известно LSM, в центре Резекне строится котельная на щепе, которую планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года. В Даугавпилсе также постепенно происходит переход на щепу и гранулы.

Кроме того, выяснилось, что в нескольких котельных Даугавпилса уже проведены улучшения и планируется дальнейший ремонт теплогенерирующего оборудования. Еще до начала отопительного сезона введена в эксплуатацию котельная на щепе, а в ближайшее время котлы на щепе будут установлены еще в двух котельных. Также планируется реконструкция магистральных тепловых сетей, что позволит снизить потери теплоэнергии при передаче. Когда будут проведены запланированные работы, журналистам выяснить не удалось.

Небольшие самоуправления Латгале почти полностью перешли на отопление щепой, дровами или гранулами — таким образом муниципалитеты могут сократить не только собственные расходы, но и счета жителей. В Лудзенском крае около 95% домов отапливаются щепой и дровами, а в Резекненском крае, как и в Прейли, для отопления используются гранулы. В попытках заготовить топливо закупки в ряде муниципалитетов закончились безрезультатно, поэтому его приходится добывать своими силами.

Также в настоящее время Прейльская краевая дума не закупает древесную щепу, потому что ее получают, очищая и освобождая принадлежащие муниципалитету сельскохозяйственные земли от кустов. Работы по измельчению осуществляют различные предприниматели, в том числе местные фермеры.

"Несмотря на то, что в настоящее время мы работаем в убыток, мы пытаемся снизить расходы на теплоснабжение, поставляя щепу сами, сохраняя существующий тариф на теплоснабжение", — отметили в руководстве Preiļu saimnieks.

В Прейли модульная котельная на щепе работает в тестовом режиме. Это обеспечит стабильную, предсказуемую в долгосрочной перспективе цену на теплоэнергию, которая не будет зависеть от колебаний цен на импортируемое топливо (природный газ), заявили в Прейльской краевой думе.

Нынешний тариф в Прейли пока не влияет на счета за отопление, но влияние будет ощущаться, когда будет утвержден новый тариф на теплоснабжение с учетом повышения цен на щепу, так как стоимость щепы важна при расчете тарифа.

"Решение вырубить кусты на щепу на своей территории — основная причина, благодаря которой городу удалось сохранить действующий тариф на теплоснабжение — 54 евро за мегаватт-час. Поэтому обещанная государством компенсация роста расходов на центральное отопление домохозяйствам здесь не нужна", — пояснил исполнительный директор Прейльского края Айгарс Зимелис.