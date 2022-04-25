Латгальская партия получила предложения стартовать на выборах в Сейм с Attīstībai/Par! или "Новым Единством"

Латгальская партия получила предложения участвовать в выборах Сейм, которые состоятся в октябре этого года, от правящего политического объединения Attīstībai/Par! (AP!) и премьерского "Нового Единства". Об этом агентство LETA проинформировал член правления Латгальской партии Алдис Адамович.

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Сейчас Латгальская партия оценивает предложения и ведет переговоры.

"Конкретное решение может быть известно во второй половине мая, когда узнаем, каких членов партии делегируем на выборы в Сейм. Сейчас обсуждаем оба предложения от AP! и "Нового Единства", — сказал Адамович.

На выборах в самоуправления в 2021 году Латгальская партия уже стартовала в списке с "Новым Единством", например, в Прейльском крае. Но в Лудзенском, Балвском, Аугшдаугавском и Краславском краях партия подавала отдельный список.

В Резекне Латгальская партия стартовала вместе с Национальным объединением, Латвийской партией "зеленых", "Новым Единством" и Латвийским объединением регионов, но совместный список уступил первенство и абсолютное большинство голосов "Согласию" действовавшего мэра Александра Барташевича. В Даугавпилсе Латгальская партия стартовала совместно с одной из партий АР! — Latvijas attīstībai. Депутаты, избранные по этому списку, остались в оппозиции — правящую коалицию сформировали 7 депутатов "Согласия" и 1 депутат от Русского союза Латвии. В Даугавпилсской городской думе Латгальскую партию представляет бывший мэр Янис Лачплесис.