Латгальская полиция устроит облаву на пьяных водителей

В Латгальском регионе полиция проведет акцию, в рамках которой каждую неделю буду массовые рейды и усиленные проверки водителей на употребление алкоголя, сообщает Sadursme.lv.

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Последнее время участилось число случаев пьяного вождения, отмечает полиция.

Также полиция будет, как и раньше, следить за соблюдением скоростного режима и других правил.

Дополнительно будет обращаться внимание на мотоциклистов, пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения. Им будут разъяснять риски, которые появляются, когда они не соблюдают правила.