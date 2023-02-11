Латковскис: если Национальное объединение выдвинет кандидатуру Левитса, "Новое Единство" его поддержит
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Если Национальное объединение в этом году снова выдвинет кандидатуру Эгила Левитса на пост президента Латвии, то "Новое Единство" его поддержит, сказал председатель фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

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По его словам, партия будет готова поддержать Левитса, поскольку в нынешней геополитической ситуации он "продемонстрировал твердость в сфере безопасности Латвии".

Латковскис напомнил, что на последних двух президентских выборах именно Нацобъединение выдвигало кандидатуру Левитса. Восемь лет назад у Левитса не было поддержки, а четыре года назад он был избран.

На вопрос о шансах Левитса получить поддержку как минимум 51 депутата в парламентском голосовании Латковскис ответил, что не будет спекулировать на эту тему.

Левитс был избран президентом государства в 2019 году.

В кулуарах Сейма в качестве еще одной возможной кандидатуры неофициально упоминается бизнесмен Улдис Пиленс, который был кандидатом в премьер-министры от "Объединенного списка". Пока неизвестно, согласится ли сам Пиленс на выдвижение своей кандидатуры.

Оппозиционные Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные" планируют выдвинуть своих кандидатов в президенты.

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