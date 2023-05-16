Латковскис: "Новое Единство" надеется, что за Ринкевича на выборах президента проголосуют 80 депутатов Сейма

Премьерская партия "Новое Единство" надеется, что за ее кандидата — министра иностранных дел Эдгара Ринкевича — на выборах президента проголосуют 80 депутатов Сейма. Об этом агентству LETA сообщил глава парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

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Политик не сказал прямо, что "Новое Единство" рассчитывает на голоса "Объединенного списка", Национального объединения, Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных", исключая поддержку "Стабильности" и "Латвии на первом месте".

Пока Ринкевичу гарантированы только 26 голосов депутатов "Нового Единства". Коалиционный "Объединенный список" выдвинул в президенты предпринимателя Улдиса Пиленса, а оппозиционные "Прогрессивные" — эксперта в области управления Элину Пинто.

Латковскис отметил, что на этот раз в президенты выдвинуты выдвинуты три сильных кандидата, из которых один "сильный, самый лучший" — Ринкевич.

В то же время политик отказался комментировать версию, что "Новое Единство" уже обратилось за поддержкой кандидатуры Ринкевича к экс-мэру Вентспилса Айвару Лембергсу. Эту версию сегодня озвучил министр земледелия, представитель "Объединенного списка" Дидзис Шмитс. Сам Лембергс заявил, что никому от своего имени не поручал вести переговоры с "Новым Единством".

В то же время Латковскис отметил, что с приближением президентских выборов умами многих завладели "самые невообразимые теории заговора и завеса подозрений обо всем и обо всех". Для политиков характерны "самые невероятные комбинации и самонадеянные мечты", перемежающиеся тревогой за сохранение своих нынешних позиций, отметил политик.

Продолжая выражаться образно, Латковскис заявил, что переговоры о президентских выборах проходят "и в коридорах Сейма, и в дорогих квартирах в многоэтажках, и в домиках в латвийской деревне", и у каждого жителя есть свое мнение на этот счет. Но задача председателя фракции "Нового Единства" — договориться о поддержке Ринкевича с другими политиками — остается неизменноц.

На вопрос, изменится ли состав коалиции после избрания президента или будет сформировано новое правительство, Латковскис пояснил, что это очень сложно предсказать и что он сконцентрирован на предоставлении поддержки Ринкевичу.