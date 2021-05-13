Латковскис: в правительстве появился новый партнер - группа депутатов Закатистова

В правительстве появился еще один партнер - вышедшая из KPV LV группа депутатов Сейма, которой руководит Атис Закатистовс. Об этом в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 рассказал председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнарс Латковскис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он отметил, что с появлением нового игрока была создана абсолютно новая ситуация, которую необходимо обсудить с другими образующими правящую коалицию фракциями, потому что важно услышать их мнение. "Мы не можем принимать решение в одиночку, потому что мы работаем коллегиально, вместе с другими, и нам важно мнение других фракций, в том числе и KPV LV", - сказал Латковскис.

На вопрос о том, необходимо ли пересматривать правительственный коалиционный договор, Латковскис ответил, что перераспределение ответственности в Кабинете министров может инициировать только премьер-министр. "В коалиционном договоре четко говорится, что премьер-министр может предлагать изменение или передел ответственности, все это есть в договоре", - пояснил глава фракции "Нового Единства".

Латковскис признал, что фракция KPV LV сейчас оказалась не в лучшей ситуации, потому что после выборов в Сейм число депутатов этой фракции упало в три раза. Возникает вопрос о том, какие сферы в правительстве можно доверить министрам этой фракции. Этот вопрос планируется обсудить на переговорах в пятницу, 14 мая.

Как сообщалось, в среду, 12 мая, парламентская фракция партии KPV LV постановила, что бывший член партии Янис Витенбергс, перешедший в Национальное объединение, должен уйти с должности министра экономики. Тем самым фракция одобрила решение, принятое ранее правлением KPV LV. После этого решения о выходе из фракции заявили четыре депутата "KPV LV" - Айвар Гейданс, Янина Курсите, Ивар Пуга и Эдгар Кронбергс. Все четверо депутатов голосовали против отзыва Витенбергса с должности.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") с учетом решения парламентской фракции партии KPV LV издал распоряжение об отставке министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из KPV LV в Национальное объединение.