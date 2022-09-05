Латковскис: законопроект о независимости Латвийской Православной Церкви планируется принять на этой неделе

В четверг, 8 сентября, Сейм планирует принять поданный президентом Эгилом Левитсом законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ), сообщил председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис.

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Законопроект предполагается рассмотреть в срочном порядке в двух чтениях.

Латковскис подчеркнул, что предложенный Левитсом законопроект о статусе ЛПЦ как полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церкви "получит безраздельную поддержку фракции "Нового Единства"".

На вопрос, имеет ли право государство принимать решение о подчинении церквей, учитывая, что в Латвии государство и церкви разделены, Латковскис подчеркнул, что законопроект не о том, чтобы подчинить церковь кому-то, а наоборот — определяет ее независимость и автономию. Все остальное решает сама церковь, отметит лидер фракции "Нового Единства".

Законопроект укрепит независимость ЛПЦ, а примеры такого укрепления независимости церквей можно найти и в других странах Европы, указал политик.

Латковскис подчеркнул, что принятие нового документа важно с учетом контекста войны России против Украины и отношения России и Русской православной церкви к соседним странам.

Как сообщалось, президент Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса ЛПЦ, чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо.

В настоящее время ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.

"Принятием поправок к закону Латвийское государство признает, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти любой другой церкви за пределами Латвии", — говорится в в распространенном медиацентром президентской канцелярии заявлении Левитса.

"При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — подчеркнул президент.

Как указал Левитс, в "независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".

Президент указал, что подготовленный законопроект согласован с председателем и руководителями всех фракций Сейма.

"Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте.

Могу заверить, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку Латвийского государства, которое юридически признает автокефальный статус церкви", — говорится в заявлении президента.

Он указал, что законопроект был обсужден со всеми компетентными государственными учреждениями, на заседании Совета по национальной безопасности, о нем проинформированы комиссия по национальной безопасности, комиссия по правам человека и общественным делам Сейма, которые будут отвечать за дальнейшую работу с этим законопроектом.