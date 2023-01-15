Latvenergo: деятельность ГЭС сейчас не находится под угрозой
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Несмотря на ледоход в Даугаве и наводнение в Екабпилсе, работе гидроэлектростанций (ГЭС) в настоящее время ничего не угрожает, подтвердил сегодня после заседания Совета кризисного управления технический директор ГЭС АО Latvenergo Андрис Зегеле.

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Он пояснил, что стекающая в настоящее время в реку масса доходит до гидросооружений, поскольку растекается по территории водохранилища. Зегеле сообщил, что в настоящее время гидрологическое сооружение Плявиньской ГЭС готово к приему текущей волны воды.

В то же время, чтобы обеспечить безопасность ГЭС, Latvenergo следит за развитием событий и немного снизило уровень воды.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") добавил на пресс-конференции, что открытие или закрытие ГЭС не является и не будет политическим решением, поскольку это инженерный вопрос. Со стороны госуправления за ситуацией на ГЭС следит Государственная служба окружающей среды.

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