Latvenergo: Латвия на 100% обеспечена газом

До конца отопительного сезона Латвия на 100% обеспечена газом. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" заявил член правления госпредприятия Latvenergo Дмитрий Юсковец.

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По его словам, нынешняя ситуация на рынке энергоресурсов позволяет надеяться, что экстремальных перепадов тарифов на электроэнергию и газ в этом году не будет - если не будет новых потрясений. Пока цены приятно удивляют - несмотря на жаркое и засушливое лето, электричество иногда не стоит ничего или торговцам приходится даже доплачивать тем, кто пользуется энергией. И этому способствует именно солнечное лето.

"Это связано с очень позитивной тенденцией, когда энергия становится "зеленее". Во-первых, мы преодолели тенденции неопределенности чрезвычайно трудного прошлого года, который начался с войны России в Украине. Цены на газ, за которыми в той или иной степени следуют цены на электроэнергию, начали стабилизироваться уже во второй половине минувшего года. Во-вторых, получив этот импульс, энергокомпании стран Балтии переключились на большее использование возобновляемых источников энергии. В первую очередь, это солнце - построить солнечный парк проще и дешевле, чем парк ветряных генераторов", — отметил Юсковец.

Сегодня среднесуточная цена электроэнергии по биржевому тарифу составляет около 15 центов. Эксперты прогнозируют, что цены прошлого сезона в этом году не повторятся, если на рынке не произойдет ничего неожиданного. Это также следствие того, что на рынке появляются новые производители солнечной энергии - Latvenergo начинает активно строить свои солнечные парки, как в Латвии, так в Литве и Эстонии, кроме того, появляются и другие производители, включая домохозяйства.

В ближайшие два-три года Latvenergo планирует поднять солнечные мощности до 600 мегаватт. Пока упали и цены на газ, к чему привела и относительно теплая зима в Европе, и подготовка к этой зиме в виде подземных хранилищ, заполненных газом.

"По итогам прошлого отопительного сезона эти хранилища до сих пор относительно полные. В Европе уровень их заполняемости составляет 70%. У нас, в Латвии – более 50%, что для середины июня удивительно много. Сезон закачки газа сейчас в самом разгаре, и в ближайшие годы мы существенно пополним запасы газа в Инчукалнсе. Все эти факторы и привели к падению цены на газ до очень приятного уровня", — отметил представитель Latvenergo.

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Впрочем, некоторые аналитики допускают, что предстоящей зимой цена газа может снова увеличиться. Конечно, не до тех уровней, которые мы пережили год назад, но до 50-100 евро за мегаватт/час. Пережитые осенью прошлого года абсолютные максимумы цен больше не прогнозируются.

Кроме того, 1-ого мая произошло еще одно значимое событие – дерегулирование газового рынка для домохозяйств Латвии. Уже сейчас на рынке началась активная и жесткая конкуренция за потребителя - за них борются как минимум три компании, предлагая клиентам новые возможности, которые, в том числе, могут защитить частного потребителя от скачков цен. Например, Elektrum предлагает газ по фактической биржевой цене или фиксированной цене на следующие 12 месяцев, что все равно ниже нынешней "регулируемой цены".

Latvenergo готовится к отопительному сезону - до конца отопительного сезона Латвия на 100% обеспечена газом, заверил представитель компании. Российский газ больше не закупает ни один из игроков газового рынка Балтии. В основном сейчас газ поступает из Норвегии, США, Катара и других стран.

"В настоящий момент успешно и реально действуют два больших терминала – это уже упомянутая Клайпеда и Финляндия. Мощности этих двух терминалов достаточно, чтобы обеспечить природным газом всю Балтию и Финляндию. Практически готов терминал в Палдиски. Это уже сейчас хватает для газоснабжения Балтии. Скулте, если он появится в будущем, может служить агрессивным конкурентом в плане цен. Но с точки зрения газоснабжения страны Балтии обеспечены уже сейчас", — заключил Юсковец.