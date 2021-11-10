Latvenergo: платежеспособность жителей и предприятий не изменилась

Если судить по динамике оплаты возросших счетов за электроэнергию, то платежеспособность жителей не уменьшилась, заявил в программе "900 секунд" телеканала TV3 председатель правления Latvenergo Гунтарс Бальчунс.

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При этом государство по-прежнему ищет способы оказать поддержку тем группам населения, для которых увеличение суммы в счете может создать трудности, сказал Бальчунс, добавив, что при необходимости Latvenergo готово сотрудничать с клиентами — например, продлить срок оплаты.

Уже сообщалось, что в Европе наблюдается небывалый рост цен на энергоресурсы. Согласно решению Кабинета министров, с 1 ноября 2021 года социально уязвимые группы населения будут получать повышенное пособие на оплату счетов. До 31 марта привитые от Covid-19 жители старше 60 лет также будут получать пособие в 20 евро. Это делается, чтобы облегчить сениорам оплату выросших счетов и мотивировать их вакцинироваться.

Латвия, в отличие от большинства стран Европейского Союза, в связи с ростом цен на электроэнергию решила оказывать помощь наиболее уязвимым группам населения, заявил министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение). В свою очередь Энергоинтенсивная программа, которая сейчас согласовывается с Европейской комиссией, направлена на поддержку более, чем 200 предприятий. В следующем году планируется также на 65% уменьшить оплату обязательной закупочной составляющей в счетах за электроэнергию.