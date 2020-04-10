Латвии будут доступны три финансовых инструмента поддержки на уровне ЕС

Латвии на уровне Европейского союза будут доступны займы для поддержки отрасли здравоохранения, для борьбы с безработицей и для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает Министерство финансов.

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Европейский механизм стабильности позволит Латвии открыть кредитную линию размером в 2% от внутреннего валового продукта или 600 миллионов евро. Этот заем страна может использовать для покрытия расходов отрасли здравоохранения. Кредит надо взять в течение года, но можно будет дважды на шесть месяцев продлить срок запроса. Срок займа составит от 5 до 10 лет.

Европейский инвестиционный фонд создаст гарантийный фонд, который будет выдавать гарантии или вложения в капитал для поддержки малых и средних предприятий. Если Латвия решит использовать эту возможность, то стране будут доступны 25 миллионов евро.

Помимо прочего, Латвия может претендовать на инструмент поддержки SURE для снижения рисков безработицы во время чрезвычайной ситуации. Латвии будут доступны 57 млн евро. Средства этого инструмента можно будет использовать для выплат, подобных пособиям по простою.

Как уже сообщалось, министры финансов стран ЕС в четверг договорились о плане стимулирования экономики на время пандемии. Его сумма составляет 500 млрд евро.