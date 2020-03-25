Латвии хватает тестов на Covid-19, заказано еще свыше 30 000 тестов

В Рижской Восточной клинической университетской больнице и E. Gulbja laboratorija в настоящее время доступны 4600 тестов на Covid-19, а заказано еще 30 600 тестов, которые находятся в процессе доставки, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

У Centrala laboratorija имеется отдельный договор на поставку 5000 тестов.

Так как в настоящее время расширены группы населения, которые планируется целенаправленно проверять на заболевание Covid-19, пока невозможно определить конкретное количество необходимых тестов. В то же время Минздрав заверяет, что запасы тестов пополняются каждую неделю, сейчас их достаточно.

С начала распространения нового коронавируса в Латвии проведено 6806 тестов, тогда как в Литве — более 2700, в Эстонии — 4041.