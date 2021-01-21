Латвии предложено приобрести 946 510 доз вакцины CureVac за 11,3 млн евро
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейская комиссия подписала соглашение с производящей вакцину против Covid-19 компанией CureVac, в результате которого Латвии предлагается приобрести 946 510 доз вакцины CureVac за 11 358 120 евро, свидетельствует рассмотренное на сегодняшнем заседании правительства информационное сообщение Министерства здравоохранения.

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В настоящее время для использования в Европейском союзе зарегистрированы только две вакцины: вакцина производства Moderna, а также вакцина от BioNTech и Pfizer. Ожидается, что вакцина AstraZeneca может быть зарегистрирована до 29 января этого года, однако существуют риски того, что поставки этой вакцины после регистрации могут задержаться.

В связи с вышеизложенным, чтобы избежать рисков того, что запланированная вакцинация произведенной AstraZeneca вакциной не будет обеспечена, идет поиск возможностей для получения дополнительных вакцин от других производителей в первом полугодии этого года, поясняет Минздрав.

Поэтому Еврокомиссия заключила предварительное соглашение с производителем CureVac. Было определено пропорциональное распределение доз вакцины между странами-членами ЕС, в результате чего Латвии было выделено 946 510 доз.

231 316 доз вакцины от этого производителя могут быть получены во втором квартале этого года, а еще 231 316 доз — в третьем квартале. За последние три месяца года и в первом квартале 2022 года поставки вакцин этого производителя могут немного увеличиться — до 252 440 доз вакцины в последнем квартале 2021 года и 252 340 доз в первые три месяца следующего года.

Сейчас Латвия до 18:00 25 января должна подать заявку на закупку доз вакцины на сумму 11 358 120 евро.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Еврокомиссия Латвия
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