Латвии придется просить международную помощь для лечения пациентов с Covid-19

Через неделю, 26 октября, Латвии придется просить международную помощь для лечения больных Covid-19, сообщила на заседании правительства во вторник госсекретарь Министерства здравоохранения Индра Дрейка.

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По ее словам, из всех 8 810 больничных коек на сегодня уже 1286 отведены для "ковидных" пациентов. Дрейка рассказала, что число госпитализированных пациентов удваивается каждые 15 дней, поэтому пессимистический прогноз предполагает: критический рубеж в 1500 коек для больных Covid-19 будет достигнут уже 23 октября. Оптимистический прогноз предусматривает, что этот рубеж будет взят 27 октября.

По прогнозам Министерства здравоохранения, через неделю, 26 октября, придется прервать оказание плановых стационарных услуг и в частных медицинских учреждениях, исключая лишь некоторые услуги. Со следующего вторника к уходу за пациентами с Covid-19 будут привлечены все лечебные учреждения, которые прежде не были задействованы. Дополнительно перепрофилируются отделения в Клинической университетской больницы Страдиня и Рижской Восточной клинической больницы.

Прогнозируется, что со следующего вторника врачи будут вынуждены сортировать пациентов на всех уровнях здравоохранения, оказывая только необходимую помощь. Со следующей недели к лечению "ковидных" пациентов будут привлечены резиденты, а также будет запрошена международная помощь, сообщила Дрейка.

Госсекретарь Минздрава прогнозирует, что 1 ноября в стране для лечения пациентов с Covid-19 понадобятся 2 200 коек, будут обеспечиваться только оказание неотложной медицинской помощи и лечение "ковидных" больных. Пациентов будут сортировать по лечебным учреждениям. С 1 ноября пациентов с Covid-19 будут лечить также в помещениях Детской клинической университетской больницы на улице Юглас 20 в Риге, в атриуме больницы Страдиня, а также в частных медучреждениях. С 1 ноября будут пересмотрены и установлены минимальные требования к оказанию услуг здравоохранения, подготовлен запрос мобилизации, а также получено оборудование от международных организаций.

С 10 ноября планируется обеспечить 3000 коек, что станет возможно благодаря размещению модулей у больниц, размещению пациентов в санаториях, неиспользуемых зданиях стационаров. Дрейка указала, что создание госпиталя в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами рассматривается как крайняя мера. До 10 ноября будет произведена мобилизация человеческих ресурсов и оборудования. Из-за дефицита ресурсов не всем пациентам — как с Covid-19, так и хроническим больным и иным пациентам — можно будет обеспечить оказание услуг. От международных организаций можно получить человеческие ресурсы, палатки. Дрейка допускает, что среди "ковидных" пациентов и пациентов с хроническими заболеваниями повысится смертность.

Госсекретарь Минздрава подняла вопрос и о доступности медицинского кислорода для лечения "ковидных" пациентов. Койки планируется разворачивать в соответствии с имеющейся инфраструктурой и вариантами логистики. Минздрав будет координировать и определять приоритеты поставок кислорода с Linde Gas и Elmemesser.

Дрейка рассказала, что в целях привлечения человеческих ресурсов к лечению Covid-19, были опрошены лица, включенные в Регистр медицинских работников. Их спрашивали, готовы ли они добровольно включиться в преодоление нынешнего кризиса в больницах. Министерство здравоохранения готовит поправки к законодательству, чтобы привлечь к лечению пациентов с Covid-19 студентов-медиков, в том числе, резидентов и других лиц со специальностью в медицине.

За неделю с 11 по 17 октября количество новых случаев Covid-19 возросло на 48,8%. Латвия занимает первое место по заболеваемости в мире, с 21 октября в стране вводится жесткий локдаун.