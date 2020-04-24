Латвии удалось вернуть на родину двух маленьких детей, которых в Германии изъяли из семьи

Министерство юстиции сообщает, что удалось вернуть в Латвию двух детей, которых власти Германии изъяли из живущей в этой стране семьи. Согласно решению немецкого суда, опекунами детей назначены живущие в Латвии бабушка и дедушка. Несовершеннолетних латвийцев уже доставили на родину и они успешно провели 14 дней в самоизоляции, чтобы соблюсти условия чрезвычайной ситуации.

Как пояснили DELFI в Минюсте, изначально Латвия просила от Германии передать дело об изъятии детей из семьи в один из латвийских судов, однако эта попытка потерпела неудачу. После этого министерство призвало власти Германии учесть мнение латвийских экспертов и ведомств, которые настаивали на праве детей жить под присмотром бабушки и деда, которые вызвались вырастить их.

Дети в возрасте трех и пяти лет были изъяты из семьи латвийских мигрантов в Германии, так как социальная служба констатировала, что их мать не выполняет свои родительские обязанности.