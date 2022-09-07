Латвии, вероятно, придется пересмотреть план поддержки беженцев из Украины

Учитывая, что война в Украине закончится не скоро, Латвии, возможно, придется пересмотреть план поддержки украинских беженцев, признали представители ответственных учреждений на заседании Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества. Об этом сообщает агентство LETA.

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Парламентский секретарь Министерства внутренних дел (МВД) Мартиньш Штейнс (АП) проинформировал депутатов о том, что украинским беженцам выдано 32 580 долгосрочных виз типа D и временных видов на жительство. Персональный код присвоен 39 431 украинцу.

На сегодняшний день временная защита снята с 1472 жителей Украины. Среди основных причин — то, что человек уехал в Украину или другую страну и сообщил об этом властям.

К настоящему времени через муниципалитеты было расселено 12 389 беженцев, а остальные нашли жилье у родственников, друзей, знакомых или где-либо еще. Штейнс заявил, что в большинстве муниципалитетов спальные места заполнены на 100%, но поиск решений продолжается. В то же время обеспечение жильем беженцев в условиях удорожания энергоресурсов является острой проблемой.

Пока новый план не нужен, но ответственные учреждения работают над его пересмотром. Для тех беженцев, которые находятся в Латвии уже длительное время, некоторые услуги закончатся в конце этого года, поэтому план следует пересмотреть, чтобы понять, какую помощь оказывать в следующем году, сказал Штейнс.

Представительница Министерства благосостояния Диана Якайте также заявила, что важно продолжить обсуждение плана, потому что финансирование и меры, содержащиеся в плане, относятся только к этому году, но очевидно, что война быстро не закончится.

"Мы видим, что поддержку придется оказывать в следующем году, а меры, предусмотренные в нашей сфере, должны быть продолжены. Очень волнует вопрос проживания. Срок оказания услуги обозначен до конца года, а остальные услуги бессрочные, поэтому надо продолжать дискуссию о том, как продолжить жилищную поддержку", — сказала Якайте.

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс проинформировал депутатов, что в июле и августе в Латвию ежедневно прибывало в среднем 1110 украинцев из России, а в последнюю неделю наблюдается некоторое снижение — в среднем их 750 человек. Всего на сегодняшний день выдано более 7000 виз, но более 90% украинцев, приехавших из России, уезжают в другие страны ЕС.

Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся ни в социальной помощи, ни в помощи с жильем, могут находиться в Латвии до 90 дней в течение года без уведомления государственных органов.