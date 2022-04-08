Latvijas auto: из-за полного закрытия для автоперевозок России и Беларуси пострадает очень много людей в Латвии

Хотя перевозчики переориентируются на другие маршруты, из-за полного закрытия для автоперевозок России и Беларуси пострадает очень много людей в Латвии, заявил председатель ассоциации грузовых перевозчиков Latvijas auto Александр Поцелуйко, комментируя новые санкции ЕС.
Он отметил, что пока границы не закрыты полностью, так как допускается перевозка медикаментов, гуманитарных грузов, энергоресурсов и продуктов питания. Латвийские компании ждут соответствующих приложений с таможенными кодами, какие товары можно будет перевозить.
По словам Поцелуйко, пока не известно, какой может быть ответная реакция России и Беларуси, поэтому нельзя прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация.
Если граница будет закрыта полностью, то многие перевозчики обанкротятся, и это повлияет не только на шоферов, но и на связанные предприятия — автосервисы, склады и др. В целом это может затронуть от 200 000 до 250 000 человек, сказал руководитель ассоциации.
Ранее Поцелуйко отметил, что многие перевозчики покидают российский, белорусский и украинский рынки, и большинство водителей не хотят ездить в эти страны.
Как сообщалось, ЕС ввел новые санкции против России и Белоруссии, которые в транспортной сфере предусматривают запрет автотранспортным предприятиям этих стран осуществлять грузовые автоперевозки в ЕС и заходить в порты ЕС судам под российским флагом.
Грузовые автоперевозки на территории ЕС, в том числе транзитные, запрещено осуществлять всем зарегистрированным в России и Белоруссии автотранспортным компаниям. Также санкции предусматривают ограничения на импорт определенных товаров, которые экспортирует Россия или страной происхождения которых она является, в том числе угля и других видов твердого ископаемого топлива.
Латвия с соседними странами является одной из инициаторов введения этого пакета санкций. Министр сообщения Талис Линкайтс выразил удовлетворение тем, что страны ЕС сумели о них договориться, и подчеркивает, что Латвия готова немедленно осуществить перечисленные меры, введя ограничения на перевозку грузов из России и Белоруссии по автодорогам и закрыв латвийские порты для российских судов.
С учетом возможных ответных шагов Линкайтс призывает латвийских перевозчиков тщательно следить за решениями в этой сфере и обеспечить доставку находящихся в России и Белоруссии транспортных средств назад в страны ЕС.
"Единым и жестким ответом ЕС, установив новые санкции, мы можем добиться достаточного давления на Россию и ощутимых результатов в борьбе Украины за демократию и свободу", — заявил министр.
Санкциями предусмотрены некоторые исключения, которые будут применяться к перевозкам сельскохозяйственных и продовольственных товаров, гуманитарной помощи, почте.
Ограничения введены в рамках пятого пакета санкций в ответ на агрессию режима президента России Владимира Путина против Украины. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС, а требования об ограничении автоперевозок и захода в порты судов должны быть введены в течение семи дней с момента публикации.