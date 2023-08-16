Latvijas avīze: бесплатно вылечить зубы ребенку невозможно, квоты закончились, в очереди 4000 человек

Очередь на бесплатные услуги для детей в Стоматологическом институте RSU — 4000 человек, а родители жалуются, что не могут записать ребенка к зубному, потому что закончились квоты, пишет Latvijas avīze.

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"Звонила нашей зубной из Стоматологического института, хотела записать своих трех детей, но оператор сказал, что сейчас бесплатная стоматология недоступна, потому что закончились государственные квоты. Придется платить — 41 евро за каждого ребенка. За троих получается 123. Разве это нормальная ситуация?" — пожаловалась изданию читательница из Риги, и такие жалобы журналисты получают постоянно.

В Стоматологическом институте журналистам ответили, что услуги оказываются в порядке очереди, а в очереди сейчас около 4000 детей. При этом неотложную помощь в случае острого воспаления или травмы можно получить у дежурного врача, записавшись через детскую регистратуру.

На сайте Rindapieārsta.lv есть список клиник, которые заключили договор с Национальной службой здоровья и оказывают помощь детям бесплатно, и там можно выбрать клинику, где очередь поменьше.

В приоритетном порядке Институт стоматологии оказывает медицинскую помощь людям с инвалидностью, редкими заболеваниями, врожденными патологиями зубов и травмами зубов. Этим пациентам нужно специализированное лечение, которое не находится в компетенции обычных зубных врачей, и Институт стоматологии — единственное место, куда могут обратиться такие пациенты.

Квоты выделяет Национальная служба здоровья. Там объяснили La.lv, что квоты не закончились, но в отдельных клиниках может возникнуть такая ситуация, что оплаченных государством услуг оказано больше, чем планировалось, поэтому финансирование закончилось. Такие ситуации возникают и в Риге, и в регионах. Однако сейчас Национальная служба здоровья выделила дополнительное финансирование, и скоро бесплатные услуги снова будут доступны.

Приоритетное финансирование — у острой детской стоматологии, а также деньги были выделены на улучшение доступности услуг в регионах. В Риге такие услуги оказывают 86 клиник, и время ожидания в них — от пяти до 50 дней. Сейчас дополнительное финансирование выделено тем клиникам в Риге, в которых принимают в срочном порядке — это VCA, Adoria и Институт стоматологии. С сентября будут дополнительно заключены договоры с четырьмя зубоврачебными учреждениями, которые готовы оказывать услуги детям. Всего дополнительно выделено 57 миллионов евро, и два из них будет направлено на увеличение квот.