Latvijas Avīze: Минблаг начинает строительство пансионата семейного типа

Новый типовой строительный проект здания, в котором будут предоставляться услуги пенсионерам, разработало ГООО Šampētera nams. В доме планируется оказывать услуги длительного ухода в среде, приближенной к семейной, и самоуправления могли бы строить такие дома, сообщили Latvijas Avīze в Министерстве благосостояния.

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Пожилые люди смогут получать уход, живя небольшими группами в среде, адаптированной к их потребностям.

В помещениях имеются отдельные спальни, которые находятся рядом с общей гостиной и кухней, сообщил представитель Минблага Гунтис Калдовскис. Здания будут одноэтажными, из деревянных панелей.

В каждой квартире или корпусе — шесть индивидуальных комнат с отдельным совмещенным санузлом, общая гостиная, совмещенная с кухней, ванная для мытья лежачих клиентов, комната для персонала и другие помещения.

Разработчики проекта обещают комфортную, эргономичную и эстетичную среду для оказания услуг лицам с различными функциональными нарушениями.