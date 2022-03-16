Latvijas avīze: На кладбище пандемии — не только жертвы ковида

Многие люди умерли во время пандемии и от других болезней, потому что не получили полноценного лечения. В прошлом году, когда пандемия Covid-19 нанесла Латвии самый большой урон, в стране умерло 33 947 человек. Из них 4316 человек, или 13%, считаются умершими от ковида, сообщает LETA со ссылкой на Latvijas avīze.

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Не исключено, что их было больше, потому что Центр профилактики и контроля заболеваний не получает полных данных о смертях на дому. Однако гораздо больше людей скончалась от других болезней, в том числе те, кого можно было спасти, но не удалось из-за того, что больницы были переполнены ковид-пациентами (в основном невакцинированными).

В каком-то смысле эти люди, не получившие качественной и своевременной медицинской помощи, тоже являются жертвами ковида, но никто даже не может сказать, сколько их, потому что в стране не проводится комплексное исследование и анализ общей картины смертности во время пандемии.

"То, что борьба с вирусом потребовала гораздо больше жертв, чем сам вирус, уже не секрет. Отказы больниц принимать людей с другими болезнями, невозможность попасть к врачу, без сомнения, погубили множество людей", — уверен Угис Спандегс. Во время пандемии он похоронил мать, которой был необходим курс лучевой терапии, но Латвийский онкологический центр из-за ковида не смогу провести ее полностью.

"В декабре маму буквально выкинули из больницы, потому что в корпусе или отделении появился ковид, и началась неадекватная истерика со стороны медиков", — вспоминает мужчина.

В Восточной больнице, впрочем, говорят, что такого случае не помнят. "Все, кому это было необходимо, лучевую терапию получили. Ни на миг ее не прекращали из-за ковида. Исключение — пациенты, которые заболели. В этом случае мы прекращали терапию до его выздоровления", — рассказал газете Артур Шорубалко, глава Клиники терапевтической радиологии и медицинской физики в Восточной больнице. Он добавил, что коронавирус не увеличил смертность среди онкологических пациентов.

Грустную историю рассказала изданию и семейный врач Эдите Витола, недавно потерявшая свои 77-летнюю мать. У пожилой женщины было воспаление желчных протоков, которое можно было диагностировать только в больнице с помощью магнитного резонанса. В приёмном покое пациентку с температурой и ознобом осмотрели, но, констатировав, что у неё нет коронавируса, отправили домой. В нормальной ситуации её бы обследовали, но в больнице не было мест. Когда через неделю женщину в сильно ухудшившемся состоянии привезли в больницу снова, помочь ей было уже невозможно, началось заражение крови.