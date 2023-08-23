Latvijas avīze: построенную на границе инфраструктуру некому содержать

После того как 8 августа президент Эдгар Ринкевич посетил восточную границу Латвии и пришел к выводу, что ее строительство непростительно затягивается и "мы дошли до того, что все работы остановились и все теперь боятся уголовного преследования", новости о восточной границе появляются каждый день, пишет Latvijas avīze. Работы на латвийско-российской границе приостановились несколько лет назад, а уже построенная инфраструктура не была введена в эксплуатацию, то есть фактически никто не обязан ее содержать.

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Власти рассматривают возможность полного закрытия границ стран Балтии и Польши с Россией и Белоруссией, а подразделения пограничников во многих местах усилены присутствием военных, поскольку поток нелегальных беженцев из Белоруссии вновь увеличился, и они стали гораздо агрессивнее, чем раньше.

Незадолго до отставки правительства в Латвии хотя бы появились разговоры о некой активности по возобновлению строительства пограничной инфраструктуры на тех участках, где оно было прекращено. Основное внимание сейчас приковано к белорусской границе из-за гибридной войны и возможных провокаций со стороны боевиков "Вагнера".

Летом стало известно, что на белорусской границе, где продолжается строительство ограды и патрульных дорог, ситуация с инфраструктурой относительно лучше. Из запланированных 173 км заграждений к осени планируется построить 85 км, а полностью — к осени следующего года. На российской границе работы по созданию инфраструктуры начались и ведутся на 230 км, из которых 95 км уже огорожены.

Однако все запланированные работы, включая 53 км ограждения, были приостановлены несколько лет назад в связи с различными проверками и обвинениями. Уже построенная инфраструктура не была введена в эксплуатацию, то есть фактически никто не обязан ее содержать.

"Меня удивляет, как мало инвестиций вкладывается в создание восточной границы всего Евросоюза, где должна быть четко видна разница между тем, где ты живешь — на нашей стороне или на российской или белорусской. Все, что здесь достигнуто, — фактически инициатива и проекты самих жителей. Думаю, что подобное развитие необходимо и в тех восточных приграничных районах, где состав населения совсем другой, чем у нас. Но в целом упреки по поводу сложившейся ситуации следует адресовать не столько нашему правительству, сколько структурам Европейского союза", — говорит житель Балтинавы Роландс Кейшс.

"Мой дом находится примерно в трех километрах от России. Я сплю спокойно, сейчас мне даже спокойнее, чем раньше, потому что мы видим, что охрана границы усилена", — говорит владелица фермы Sābri Вия Кульша.