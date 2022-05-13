Latvijas avīze: среди задержанных у памятника были сторонники Украины

9 мая этого года в Латвии было объявлено днем памяти жертв войны в Украине. И в этот день, и 10 мая у памятника были люди, которые пытались напомнить об этом символикой Украины и лозунгами в ее поддержку – но попали в поле зрения полиции и даже получили административные протоколы, пишет газета Latvijas avīze.

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При этом известно о тех, кто пришел к памятнику с георгиевскими ленточками, запрещенными на публичных мероприятиях законом, а получили только просьбы полицейских снять их, пишет газета. Как свидетельствуют опубликованные видео, полиция также не знала, что делать с людьми, которые завернулись в российский флаг, и в одном из таких случаев после дискуссии даже последовали извинения.

Хотя само наличие флага не является достаточным основанием для привлечения к ответственности, полиция должна была оценить, в каком контексте он используется, чтобы решить, будет ли наказан человек, заявил депутат Сейма, юрист Андрей Юдин. Если российский флаг используется для того, чтобы поддерживать вторжение России в Украину, это является достаточным основанием для того, чтобы полиция действовала, а не равнодушно наблюдала.

В совершенно противоположной ситуации оказалась Ивета Лаце, которая пришла к памятнику с неофициальным красно-черным флагом Украины, чтобы посмотреть, что там происходит и одновременно почтить погибших украинских воинов, но полицейские ей помешали, пишет Latvijas avīze.