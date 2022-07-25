Latvijas avīze: VARAM не спешит исправлять систему сортировки биоотходов

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) не спешит исправлять недостатки системы утилизации биологических отходов — несмотря на заключение Государственного контроля о том, что в Латвии создается дорогостоящая, невыгодная и небезопасная для окружающей среды система, пишет Latvijas avīze.

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До сих пор нет единых правил для пищевых отходов, которые разрешено выбрасывать в биоконтейнер, а также не разрешено создавать компост нескольким домохозяйствам. Кроме того, не предусмотрена возможность продавать компоста, что снизило бы плату за утилизацию мусора.

Министерство ограничивается отговорками. Как выяснилось, большая часть поданных Еврокомиссии показателей количества латвийских биологических и пищевых отходов в 2020 году, была получена путем опросов и обработки данных из других стран.

VARAM не подготовило правила об окончательном статусе отходов, отмечает эксперт по экологии, депутат Рижской думы Майрита Лусе.

"В какой момент то, что выброшено в перерабатывающий туннель, перестает быть отходами и становится компостом, который можно продать? Если нет правил об окончательном статусе, то компост, произведенный в Гетлини и в других местах, не может быть продан, потому что отходы продавать нельзя", — говорит Лусе.

VARAM также не содействует переработке пищевых отходов на биогазовых установках, нет инициативы со стороны владельцев таких производств. Из пищевых отходов на этих предприятиях можно получить примерно на 20% больше энергии, чем из другого сырья, пишет газета.