Latvijas gāze: сейчас невозможно прогнозировать тарифы на первый квартал следующего года

Сейчас нет возможности прогнозировать тарифы АО Latvijas gāze для домашних хозяйств на первый квартал следующего года, заявила агентству LETA представитель предприятия Анастасия Петере.

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Она отметила, что в настоящий момент на рынке природного газа наблюдаются стремительные колебания, поэтому прогнозировать цену на природный газ на ближайшие месяцы становится очень сложно.

В то же время Петере признала, что действующий тариф, вступивший в силу 10 июня и составляющий 107,34 евро за МВтч, не соответствует существующим ценам на природный газ.

К примеру, 27 июля цена на природный газ на голландской бирже Title Transfer Facility (TTF) составляла 206 евро за МВтч, таким образом действующие закупочные цены на природный газ не покрывают утвержденный окончательный тариф на природный газ для пользователей.

Как уже сообщалось, министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) заявила в среду, 27 июля, в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения, что со следующего года тарифы на природный газ для населения могут вырасти непропорционально быстро.

Министр подчеркнула, что тариф для домохозяйств пересматривается каждые полгода, таким образом, существующий тариф будет действовать до конца этого года, но он не соответствует тому, сколько газа будет закуплено для обеспечения поставок населению. Соответственно, потери, связанные с поставкой газа в этот период, будут включены поставщиком в тариф следующего периода.

Повышение тарифов на природный газ Latvijas gāze для домашних хозяйств с 1 июля 2022 года в зависимости от объема потребления составило от 65,6% до 89,9% по сравнению с первым полугодием.