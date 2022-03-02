Latvijas Pasts прекращает прием денежных переводов и доставку прессы из России и Беларуси

Latvijas Pasts приняла решение прекратить доставку латвийским абонентам изданий из России и Беларуси. Эти издания также больше нельзя купить в почтовых отделениях.

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Кроме того, с 3 марта в Россию и Республику Беларусь при посредничестве почты и через систему Western Union больше нельзя отправить денежные переводы. В Латвии, в свою очередь, не будут выплачиваться принятые из этих стран денежные переводы.

Также прекращен и прием коммерческих отправлений в Россию и Беларусь. В свою очередь, в Украину можно отправить и посылки, и денежные переводы. Однако отправителям нужно считаться с тем, что на территории Украины ведутся военные действия.

В случае возникающих вопросов просьба обращаться в Клиентский центр Latvijas Pasts по телефонам: 67008001, 27008001. Также можно писать на электронный адрес: info@pasts.lv или в профилях почтового предприятия в соцсетях.