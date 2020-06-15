Latvijas Pasts призывает установить или отремонтировать почтовые ящики

В Латвии у более чем 151 тысячи адресов установлены сломанные или небезопасные почтовые ящики, что затрудняет работу почтальонов. Тогда как в 2019 году от агрессивных собак пострадали 12 работников почты. Latvijas Pasts призывает привести в порядок почтовые ящики и следить за своими питомцами.

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Чаще всего почтальоны сталкиваются с неподходящими почтовыми ящиками в городах - в многоквартирных и частных домах. Часто почтового ящика нет в кооперативных хозяйствах, а также в зданиях юридических лиц и государственных учреждений. Большинство испорченных ящиков приходится на окрестности Риги.

Помимо прочего, работу почтальонов усложняют агрессивные собаки. В 2019 году от собак пострадали 12 работников почты, а в первые четыре месяца 2020 года были зафиксированы три нападения. Чаще всего хозяева ошибочно полагают, что их пес дружелюбный и не навредит почтальону. Собак держат на слишком длинной цепи, либо за низким забором, либо размещают почтовый ящик так, что пес не дает почтальону оставить письма.

Latvijas Pasts напоминает, что предприятие имеет право не доставлять почту по адресам, где работе почтальонов угрожают агрессивные собаки. В таком случае получатель должен сам отправиться за письмами на почту.