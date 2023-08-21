Latvijas Pasts расширяет сеть пакоматов

В августе 2023 года Latvijas Pasts пополнит свою сеть 200-м пакоматом — он будет расположен в Риге, на улице Спорта, информирует компания.

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До конца сентября планируется разместить еще 20 современных пакоматов для посылок в Риге и регионах. Проект по расширению сети пакоматов продолжится и в следующем году — к концу 2024 года Latvijas Pasts планирует установить для своих клиентов еще 200 пакоматов.

Первые пакоматы Latvijas Pasts установила в 2019 году. По данным компании, спрос на услуги пакоматов за эти годы увеличился в четыре раза. Интерес продолжает расти не только в городах, но и в регионах — там жители все чаще предпочитают получать посылки через пакоматы, отмечает Latvijas Pasts.