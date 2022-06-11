Latvijas pasts: в мае 154 600 адресатов остались без писем и посылок — не было почтового ящика

Из-за отсутствующего почтового ящика я мае этого года 154 600 адресатов не смогли получить посылки от Latvijas pasts. Об этом агентству LETA рассказали на почте.

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Среди 1,06 миллионов адресов, у более, чем 16 700 адресов по всей Латвии почтовые ящики технически неисправны, неправильного размера или неверно расположены, а в 154 600 случаях и вовсе отсутствуют.

Почти все почтовые ящики в стране — в несоответствующем состоянии, как в городах, так и в деревнях. Заметней всего проблема в Рижском регионе — в Риге, Яунмарупе, Кекаве, Марупе и Пиньки.

Latvijas Pasts напоминает, что почтовый ящик должен быть расположен в доступном и безопасном для почтальона месте. Безопасности почтальона также не должны угрожать собаки. По закону, почта имеет право не доставлять письмо или посылку, если ящик недоступен или находится в несоответствующем состоянии — в таком случае адресату нужно будет идти в почтовое отделение самостоятельно.

Latvijas Pasts просит проверить состояние почтовых ящиков — они должны быть не поломанными и закрываться на ключ, на ящике также должен быть различим номер квартиры или название дома, фамилия владельца или название юридического лица. Ящик должен находится в доступном месте, а его размер должен соответствовать получаемым посылкам. Владельцев собак просят следить за животными.