Latvijas Pasts в Риге начнет выдачу посылок из специальных палаток рядом с почтовыми отделениями
Foto: Publicitātes foto

Понимая, с каким трудностями сопряжено обслуживание посетителей из-за действующих в стране ограничений, Рижская строительная управа до окончания этих ограничений решила разрешить латвийской почте организовать выдачу посылок из специальных палаток за пределами почтовых отделений, не требуя согласования этих действий.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По решению Кабинета министров, максимально допустимое количество людей в торговых помещениях сейчас ограничено, то есть на одного посетителя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров публично доступной площади помещений. Эти ограничения влияют и на работу Latvijas Pasts, отмечает портал рижского самоуправления Riga.lv.

С учетом того, что спрос на почтовые услуги во время пандемии значительно вырос, чтобы обеспечить своевременное обслуживание клиентов и доставку посылок, стройуправа приняла решение разрешить Latvijas Pasts выдавать посылки за пределами почтовых отделений — из палаток площадью не более 60 квадратных метров. Палатки можно будет устанавливать без согласования со стройуправой.

Хотя согласование со стройуправой не потребуется, предприятие Latvijas Pasts должно будет обеспечить, чтобы пункты выдачи посылок в таких палатках не препятствовали движению пешеходов и транспорта, а также не ограничивали эвакуационные выходы из зданий. Как только вышеупомянутые ограничения из-за эпидемии будут сняты, палатки нужно будет демонтировать.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Latvijas Pasts Кабинет министров
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Что общего между обслуживанием клиентов в переводческом бизнесе и производством продуктов?
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"