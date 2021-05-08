Latvijas Pasts в Риге начнет выдачу посылок из специальных палаток рядом с почтовыми отделениями

Понимая, с каким трудностями сопряжено обслуживание посетителей из-за действующих в стране ограничений, Рижская строительная управа до окончания этих ограничений решила разрешить латвийской почте организовать выдачу посылок из специальных палаток за пределами почтовых отделений, не требуя согласования этих действий.

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По решению Кабинета министров, максимально допустимое количество людей в торговых помещениях сейчас ограничено, то есть на одного посетителя должно быть обеспечено не менее 25 квадратных метров публично доступной площади помещений. Эти ограничения влияют и на работу Latvijas Pasts, отмечает портал рижского самоуправления Riga.lv.

С учетом того, что спрос на почтовые услуги во время пандемии значительно вырос, чтобы обеспечить своевременное обслуживание клиентов и доставку посылок, стройуправа приняла решение разрешить Latvijas Pasts выдавать посылки за пределами почтовых отделений — из палаток площадью не более 60 квадратных метров. Палатки можно будет устанавливать без согласования со стройуправой.

Хотя согласование со стройуправой не потребуется, предприятие Latvijas Pasts должно будет обеспечить, чтобы пункты выдачи посылок в таких палатках не препятствовали движению пешеходов и транспорта, а также не ограничивали эвакуационные выходы из зданий. Как только вышеупомянутые ограничения из-за эпидемии будут сняты, палатки нужно будет демонтировать.