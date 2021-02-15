Latvijas pasts: в сфере посылок любые сроки доставки и стандарты качества сейчас не действуют

Условия пандемии Covid-19, в которых сейчас живет весь мир, влияют на поток зарубежных посылок в Латвию. Поэтому следует считаться с тем, что любые сроки доставки и стандарты качества пока что не действуют. Как сообщает LETA, с таким заявлением выступил латвийский почтовый оператор Latvijas pasts.

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В компании пояснили, что введенные различными государствами меры по ограничению распространения Covid-19 привели к резкому сокращению международных рейсов, которыми обычно доставлялись почта и посылки. В результате почтовые службы сейчас сталкиваются с "пробками" и очередями в аэропортах международного транзита.

При этом в Latvijas pasts подчеркнули, что компания принимает посылки для доставки адресатам в других странах и высылает их, как только найден подходящий способ транспортировки. Клиентов призывают проявить понимание и считаться с более долгим, чем до пандемии Covid-19, временем доставки.