Latvijas pasts закрывает рижское почтовое отделение №6: названы адреса, по которым обслужат прежних клиентов
Foto: LETA

Государственное предприятие Latvijas pasts сообщает, что с 5 августа рижское почтовое отделение №6 перестанет принимать клиентов. Как пояснили DELFI в Latvijas pasts, помещения этого филиала "не соответствуют ни уровню удобств для клиентов, ни для работников". К тому же работа данного отделения нерентабельна и приносит 6000 евро убытков ежемесячно.

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В итоге отделение №6 будет расформировано, а его прежних клиентов, живущих на территории с почтовым индексом LV-1026, будут обслуживать отделения № 14 (проспект Кокснесес, 15 в Межапарке) и №39 (Бривибас гатве, 310, район Тейки).

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