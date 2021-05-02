Дорога ремонт
Foto: F64

Государственное предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) в этом году планирует отремонтировать 1100 километров государственных дорог, рассказал на Латвийском радио председатель правления предприятия Янис Ланге.

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Планируется привести в порядок 128 километров главных государственных автодорог, 150 километров местных дорог, но в основном работы будут вестись на региональных автодорогах — планируется отремонтировать более 800 километров.

Ланге сообщил, что основное внимание будет уделяться восстановлению покрытия дорог, но будут также полностью перестроены 140 км автодорог.

В целом работы запланированы почти на 200 объектах по всей Латвии. "Сезон только начинается — в настоящее время работы ведутся на 15 объектах, но после майских праздников начнутся активные строительные работы", — сказал руководитель LVC.

В этом году государственное финансирование автодорог составляет 325 млн евро, что примерно на 20 млн евро больше, чем в 2020 году.

"Если смотреть глобально, не мало ли это, то, разумеется, следует отметить, что автодорожная сеть Латвии в относительно плохом состоянии и необходимо большее финансирование. Но шаг за шагом мы движемся в правильном направлении, потому что финансирование с каждым годом растет", — отметил Ланге.

LVC является государственным предприятием, которое управляет сетью государственных автомобильных дорог. В введении предприятия находится более 20 000 километров государственных дорог.

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LETA

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LETA
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