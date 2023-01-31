Latvijas Valsts Ceļi планируют достроить Рижскую окружную дорогу к 2029 году

Перестройку Рижской окружной дороги полностью планируется завершить к 2029 году, сообщил во вторник на конференции "Капитальные вложения в государственную дорожную сеть — закупки и конкуренция" директор управления развития Latvijas valsts ceļi (LVC) Клавс Гриезе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Перестройка участка окружной дороги от Балтэзерса до Саулкалне (A4) запланирована на 2025-2027 годы, а участка от Кекавской окружной дороги до Бабите (A5) — на 2026-2028 годы.

Гриезе сообщил, что скоро завершится оценка воздействия на окружающую среду обоих участков, которая началась в 2021 году. Разработку проекта участка от Балтэзерса до Саулкалне планируется завершить в 2023-2024 гг., участка от Кекавской окружной дороги до Бабите — в 2023-2025 гг.

Для завершения дорожного кольца вокруг столицы запланирована реализация еще двух проектов — объединенного автомобильно-железнодорожного моста через Даугаву и соответствующей инфраструктуры в рамках проекта Rail Baltica и строительство участка окружной дороги от моста до Кекавской окружной дороги.

Строительство моста может быть завершено к 2027 году, участка от моста до Кекавской окружной дороги — в 2029 году.

Еще одним крупным проектом станет окружная дорога Бауска-Иецава, которая должна быть завершена к 2033 году. Проект планируется реализовать на основе частно-государственного партнерства. Проектные и строительные работы запланированы на 2027-2033 гг.