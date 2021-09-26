Latvijas Valsts ceļi потратили 170 000 евро на устройства для отпугивания диких зверей: аварий меньше не стало

Осенью традиционно становится больше аварий с участием диких зверей: специалисты объясняют это явление тем, что именно в это время у лосей и оленей начинается период спаривания, а маленькие животные ищут пропитание на зиму. Предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC) запустило пилотный проект по отпугиванию зверей от дорог, но пока он не сильно помог ситуации и, автоводителям стоит быть более осторожными, особенно в утренние и вечерние часы. Об этом пишет Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Янис ехал по дороге Балтинава-Карсава, когда на дороге внезапно появилась косуля. Мужчина ехал с разрешенной скоростью, пытался затормозить, но из-за дождя это оказалось невозможным. В результате произошла авария, а животное погибло.

Главный инженер лесного хозяйства Восточной Латгалии Государственной службы леса Артурс Сондорс в интервью Латвийскому радио указал, что проявлять особую осторожность стоит при перемещении по лесным опушкам, недалеко от водоемов, поскольку именно там обычно находятся тропы, по которым ходят дикие звери.

"У крупных лесных животных — лосей и благородных оленей — с сентября по октябрь проходит гон. В это время их поведение меняется, они становятся более непредсказуемыми, больше перемещаются в поисках самки. Поэтому они чаще выходят на проезжую часть", — пояснил Сондорс.

На территории лесного хозяйства Восточной Латгалии за этот год на дорогах сбито уже 63 лесных зверя. Сондорс рассказал, что в ДТП попадают не только лоси и олени, но и маленькие животные. Например, енотовидные собаки и барсуки, которые осенью начинают искать еду, чтобы накопить жир перед зимней спячкой.

Согласно данным Государственной службы леса, ежегодно в Латвии на дорогах погибает в среднем 1000 крупных и маленьких лесных зверей. Для улучшения ситуации два года назад Совет по безопасности дорожного движения выделил LVC 170 000 евро на пилотные проекты. Представитель предприятия Анна Кононова рассказала, что один из них заключался в установке отпугивающих устройств на дорожных столбах, но пока он не дал ожидаемых результатов.

По ее словам, два года назад отпугивающие устройства были установлены на участке Вентспилсского шоссе от Кемерского леса до Озолпилса, но аварий меньше не стало. На данный момент уже размещено почти 1300 таких устройств на участке длиной в 34 км. Однако, чтобы сделать выводы, должно пройти два года с момента установки оборудования.

В прошлом году в Латвии в целом зарегистрировано 312 аварий, причиной которых стали выбежавшие на проезжую часть животные.