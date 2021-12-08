Latvijas valsts ceļi предупреждает о ледяных колеях на госдорогах

На многих асфальтированных дорогах страны, особенно на главных дорогах, в настоящее время образуется ледяная колея, которую невозможно очистить или посыпать, сообщили в отделе коммуникаций госкомпании Latvijas valsts ceļi.

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Специалисты объясняют, что образование колеи вызвано низкой температурой воздуха, установившейся после нескольких дней снегопада.

В воскресенье, 6 декабря, температура резко упала, поэтому действие соли стало неэффективным, и в результате движения снег уплотнился, прилип к проезжей части и образовал ледяные колеи. При низких температурах невозможно очистить проезжую часть от льда или растопить его.

Применение соли станет эффективно при повышении температуры воздуха минимум до минус пяти градусов, тогда и можно будет очистить проезжую часть от льда. Правилами Кабинета министров о требованиях к ежедневному содержанию государственных и муниципальных дорог и контролю за их выполнением допускается наличие на проезжей части автодорог класса А ледяной колеи толщиной от одного до двух сантиметров в зависимости от погодных условий.

В настоящее время за ситуацией следят управляющий сетью государственных дорог LVC и работники предприятия Latvijas autoceļu uzturētājs, в среду планируется засыпать участки с колеей песком с солевой смесью, чтобы соль в смеси начала воздействовать на поверхность льда и скольжение снизилось. В выходные метеорологический прогноз обещает повышение температуры, при котором начнется очистка проезжих частей ото льда.

LVC предлагает автомобилистам сообщать об участках дорог, на которых образуются ледяные колеи, по круглосуточной бесплатной информационной линии 80005555.