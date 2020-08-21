Latvijas valsts ceļi: сейчас самый активный этап дорожных работ, поэтому на выезде из Риги пробки
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В конце недели водителям придется учитывать, что на многих главных и региональных дорогах ограничено движение из-за ремонта, сообщило агентству LETA госпредприятие Latvijas valsts ceļi.

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На выезде из Риги и других городов ремонтируется 121 участок дорог. Сейчас идет самый активный этап сезона дорожных работ, они происходят по всей стране, поэтому, планируя поездку, стоит посмотреть карту дорожных работ.

В пятницу вечером на выезде из Риги будут пробки, в особенности в направлении Юрмалы и Саулкрасты. На Таллинском шоссе продолжается ремонт на участке Саулкарстской окружной дороги.

Также ограничения есть на дороге Екабпилс-Лудза, от Грейвули до Грейшкани, там установлено пять светофоров и проехать этот участок можно за час. На Даугавпилсском шоссе, от пересечения с Рижской окружной дороги до Икшкиле, установлены ограничения скорости и закрыта одна из двух полос по направлению к Риге. На Елгавском шоссе от Яунолайне до моста через Мису в каждую сторону открыта только одна полоса. Из региональных дорог больше всего светофоров — восемь — установлено на дороге Пури-Аусе-Гривайши. Четыре светофора стоят на 20-километровом участке дороги Вентспилс-Кулдига.

В воскресенье, 23 августа, с 8:00 до 18:00 из-за автокросса будет закрыт участок дороги Смилтене-Мери от города до автокроссной трассы. Будет организован объезд.

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rus.DELFI.lv

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