Latvijas valsts ceļi: выезжая за город на выходные, надо считаться с ремонтом дорог

Госпредприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) в преддверии выходных предупреждает жителей Латвии о том, что в настоящее время ведется ремонт большого количества дорог, и водителям придется считаться с тем, что поездка по этой причине может занять больше времени.

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По данным LVC, ремонт ведется на 47 участках дорог. Выезжая из Риги, стоит считаться с тем, что из-за ремонтных работ на мосту существенно увеличилось движение в Балтэзерсе.

Больше всего сейчас ремонтируют региональные дороги. На дороге Плявиняс — Мадона — Гулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы установлено шесть временных светофоров. На дороге Рига — Эргли (P4) от Рижской окружной дороги до поворота на Тинужи придется ехать 40 минут.

Также увеличится время в пути, если вы запланировали поездку в Лиелварде (A6) или собираетесь ехать по дороге Слока — Талси (P128) — в Бигаунциемсе и Лапмежциемсе.