Latvijas valsts ceļi: выезжая за город на выходные, надо считаться с ремонтом дорог
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Госпредприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) в преддверии выходных предупреждает жителей Латвии о том, что в настоящее время ведется ремонт большого количества дорог, и водителям придется считаться с тем, что поездка по этой причине может занять больше времени.

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По данным LVC, ремонт ведется на 47 участках дорог. Выезжая из Риги, стоит считаться с тем, что из-за ремонтных работ на мосту существенно увеличилось движение в Балтэзерсе.

Больше всего сейчас ремонтируют региональные дороги. На дороге ПлявинясМадонаГулбене (P37) от Мадоны до Дзелзавы установлено шесть временных светофоров. На дороге РигаЭргли (P4) от Рижской окружной дороги до поворота на Тинужи придется ехать 40 минут.

Также увеличится время в пути, если вы запланировали поездку в Лиелварде (A6) или собираетесь ехать по дороге Слока — Талси (P128) — в Бигаунциемсе и Лапмежциемсе.

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