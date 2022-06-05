Latvijas valsts meži: Латвия потребляет десятую часть производимых гранул
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"Латвия в год производит в среднем примерно 2 млн тонн гранул. Это очень много: в Латвии мы используем только 200 тысяч тонн гранул", — рассказал в эфире программы "Подробности" Алдис Лагановскис, глава Отдела планирования лесного хозяйства Latvijas valsts meži в Латгале.

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По словам руководителя Отдела планирования лесного хозяйства Latvijas valsts meži в северной Латгале Алдиса Лагановскиса, "по сравнению с 1925 годом, когда площадь лесов составляла около 27%, в 2022 году площадь лесов составляет 53%, и половина принадлежит государству". Об этом сообщает Rus.LSM.

"У нас фактически в государстве очень большой потенциал, чтобы мы могли использовать такие продукты, как дрова, щепу или гранулы. Но надо каждому жителю инвестировать в свое отопительное хозяйство — как частникам, так и самоуправлениям. Государству надо идти вперед и решать проблему с отопительными котлами", — считает он.

Лагановскис подчеркнул, что речь не идет о массовой вырубке лесов: "Гранулы и щепа производятся из сучьев и тонкой древесины, которые никак, ни в какой мере не используются, чтобы вырубить большие площади".

"Очень правильное решение самоуправлений — переходить на другой вид отопления. У самоуправлений есть возможность участвовать в закупках, которые организуют Latvijas valsts meži… У нас очень большой ресурс. Предприятие работает над тем, чтобы в долгосрочной перспективе повысить разработку такого продукта и предлагать его на рынке… Древесный ресурс остается самым экологичным, самым эффективным — и до сих пор самым дешевым по цене", — добавил он.

Лагановскис призвал делать запасы топлива впрок — на пару месяцев, а может быть, и пару лет.

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