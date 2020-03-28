Latvijas valsts meži закрывает смотровые башни и болотные тропы

В целях безопасности жителей в условиях чрезвычайного положения, предприятие Latvijas valsts meži с сегодняшнего дня, 28 марта, закрывает для посещения часть туристических объектов — смотровые башни, бункеры и узкие болотные тропы.

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На предприятии подчеркивают, что в последнее время интерес жителей к прогулкам на природе резко вырос. "Мы рады, что можем предложить для осмотра более чем 340 туристических объектов по всей Латвии. Однако, мы также понимаем, что должны обеспечить безопасный и ответственный отдых в лесу", — пояснил руководитель отдела коммуникации LVM Томасс Котович.

Места отдыха, где невозможно обеспечить дистанцию два метра или дезинфекцию поверхностей, закрыты. Остальные объекты открыты, однако, Котович призывает жителей проявлять ответственность и соблюдать дистанцию.

Информация о закрытых туристических объектах доступна в мобильном приложении LVM "LVM GEO" и на странице www.mammadabakarte.lv, поэтому всех, кто собирается на природу призывают сначала ознакомиться с новой информацией.